НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде подверглось атаке дронов
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Эр-Рияде подвергся нападению беспилотников, сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя Минэнерго королевства.
«Сегодня в 06:05 нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде подвергся атаке беспилотников», — пишет агентство.
В результате нападения возник пожар, но пострадавших и погибших нет. Ситуацию удалось взять под контроль. По словам представителя министерства, инцидент не отразится на поставках нефти.
В ведомстве Саудовской Аравии заявили, что террористические акты и действия по саботажу, подобные этому инциденту, нацелены не только против Саудовской Аравии, но и против глобальной экономики.