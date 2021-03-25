Захарова заявила об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой

В начале марта из-за ситуации с Навальным санкции против России ввели Евросоюз и США. За месяц до этого Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком».