Захарова заявила об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии удивления новыми санкциями со стороны Канады и обвинила Оттаву в доведении двусторонних отношений с Россией до исторического минимума. Ее слова приведены на сайте внешнеполитического ведомства.
«Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», — сказала Захарова.
Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения коснулись, в том числе, директора ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова.
Повод для новых ограничительных мер официальный представитель российского МИД назвала надуманным, а само решение ввести санкции — последствием «русофобских инстинктов». По словам Захаровой, «самоизоляция от России» идет вразрез с национальными интересами Канады, лишает внешнюю политику самостоятельности.
В начале марта из-за ситуации с Навальным санкции против России ввели Евросоюз и США. За месяц до этого Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком».