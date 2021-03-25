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Захарова заявила об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии удивления новыми санкциями со стороны Канады и обвинила Оттаву в доведении двусторонних отношений с Россией до исторического минимума. Ее слова приведены на сайте внешнеполитического ведомства.

«Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», — сказала Захарова.

Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения коснулись, в том числе, директора ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова.

Повод для новых ограничительных мер официальный представитель российского МИД назвала надуманным, а само решение ввести санкции — последствием «русофобских инстинктов». По словам Захаровой, «самоизоляция от России» идет вразрез с национальными интересами Канады, лишает внешнюю политику самостоятельности.

В начале марта из-за ситуации с Навальным санкции против России ввели Евросоюз и США. За месяц до этого Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. С 22 августа 2020 г., основатель ФБК проходил лечение в немецкой клинике «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком».

Ранее по теме: В Кремле назвали незаконными санкции Канады против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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