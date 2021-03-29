Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико объявил о создании партии

В июне 2020 г. Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В итоге в числе прочих Бабарико, который был председателем правления кредитной организации с 2000 по 12 мая 2020 г., задержали. Возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Экс-банкира считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он вину не признает.