Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико объявил о создании партии
Штаб экс-председателя правления «Белгазпромбанка», бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в финансовых махинациях, объявил о создании «партии нового типа» «Вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.
«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — приводит штаб заявление Бабарико.
Экс-кандидат в президенты страны перечислил три основные задачи партии. Первая из них — «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха». Кроме того, планируется объединить разрозненные инициативные группы и возобновить их работу внутри страны.
«Наша обязанность — освободиться от иллюзии силы режима, реально оценить его слабости во всех сферах нашей жизни и напомнить себе о собственных достоинствах и силе», — заявил политик.
Помимо Бабарико, в команду партии вошла координатор его штаба Мария Колесникова, которая тоже арестована. Кроме того, участниками «Вместе» значатся еще восемь человек. На сайте объединения сказано также о как минимум 14 тыс. активных сторонников, которые раньше были волонтерами штаба Бабарико, а теперь подключаются к работе партии.
В июне 2020 г. Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В итоге в числе прочих Бабарико, который был председателем правления кредитной организации с 2000 по 12 мая 2020 г., задержали. Возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Экс-банкира считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он вину не признает.
Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года. В итоге оппозицию представляла супруга другого арестованного кандидата — Сергея Тихановского — Светлана. По официальным данным, она набрала 10,09% голосов избирателей, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08%. Свой пост он занимает с 1994 г.
После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Несогласные говорят о фальсификации результатов голосования и многочисленных нарушениях в ходе него. Они требует проведения новых выборов и отставки Лукашенко. Возглавляет оппозиционное движение Тихановская, которая находится в Литве. Ее поддерживают также многие страны мира, включая государства-участницы Европейского союза.