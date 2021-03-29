Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико объявил о создании партии

Ведомости

Штаб экс-председателя правления «Белгазпромбанка», бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в финансовых махинациях, объявил о создании «партии нового типа» «Вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — приводит штаб заявление Бабарико.

Экс-кандидат в президенты страны перечислил три основные задачи партии. Первая из них — «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха». Кроме того, планируется объединить разрозненные инициативные группы и возобновить их работу внутри страны. 

«Наша обязанность — освободиться от иллюзии силы режима, реально оценить его слабости во всех сферах нашей жизни и напомнить себе о собственных достоинствах и силе», — заявил политик.

Помимо Бабарико, в команду партии вошла координатор его штаба Мария Колесникова, которая тоже арестована. Кроме того, участниками «Вместе» значатся еще восемь человек. На сайте объединения сказано также о как минимум 14 тыс. активных сторонников, которые раньше были волонтерами штаба Бабарико, а теперь подключаются к работе партии.

Ранее по теме: Виктору Бабарико продлили арест

В июне 2020 г. Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. В итоге в числе прочих Бабарико, который был председателем правления кредитной организации с 2000 по 12 мая 2020 г., задержали. Возбуждены уголовные дела по ст. 235 УК Белоруссии (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Экс-банкира считают организатором преступной схемы по выведению средств из Белгазпромбанка. Сам он вину не признает. 

Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года. В итоге оппозицию представляла супруга другого арестованного кандидата — Сергея Тихановского — Светлана. По официальным данным, она набрала 10,09% голосов избирателей, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — 80,08%. Свой пост он занимает с 1994 г. 

После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Несогласные говорят о фальсификации результатов голосования и многочисленных нарушениях в ходе него. Они требует проведения новых выборов и отставки Лукашенко. Возглавляет оппозиционное движение Тихановская, которая находится в Литве. Ее поддерживают также многие страны мира, включая государства-участницы Европейского союза.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных