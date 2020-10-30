Виктору Бабарико продлили арест
Виктор Бабарико, планировавший участие в выборах президента Белоруссии, останется в СИЗО КГБ Белоруссии до 18 декабря, сообщается в его официальном Telegram-канале.
«Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ до 18 декабря. Защита уже обжаловала очередное продление срока заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По словам адвоката Дмитрия Лаевского, стороне защиты не известно о законных основаниях содержания Бабарико под стражей.
«Их не было ни в июне, ни теперь. Обращаю внимание, что просто копирование статьи кодекса в постановление следователя вовсе не делает такое постановление законным», — сказал адвокат.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.