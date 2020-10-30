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Виктору Бабарико продлили арест

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Виктор Бабарико, планировавший участие в выборах президента Белоруссии, останется в СИЗО КГБ Белоруссии до 18 декабря, сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ до 18 декабря. Защита уже обжаловала очередное продление срока заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По словам адвоката Дмитрия Лаевского, стороне защиты не известно о законных основаниях содержания Бабарико под стражей.

«Их не было ни в июне, ни теперь. Обращаю внимание, что просто копирование статьи кодекса в постановление следователя вовсе не делает такое постановление законным», — сказал адвокат.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее по теме: Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных