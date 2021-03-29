МИД России обвинил армию США в вывозе нефти и зерна из Сирии
Американские военные вывозят из сирийского Заевфратья нефть и зерно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина.
«Продолжают поступать сообщения о том, что американские конвои ежедневно вывозят из Сирии в Ирак нефть и зерно», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.
По данным на 23 марта, сирийско-иракскую границу с начала месяца пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном, подчеркнул он.
«Получается, что пока сирийцы страдают от острой нехватки базовых продуктов, включая хлеб и бензин, из подконтрольного США Заевфратья широким потоком идет контрабанда сирийских природных ресурсов при параллельном экономическом удушении страны в результате односторонних санкций, по сути являющихся формой коллективного наказания», — отметил замглавы МИД.
С 2015 г. США имеют в Сирии пять военных баз, нахождение которых на сирийской территории Дамаск называет незаконными.