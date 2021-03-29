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МИД России обвинил армию США в вывозе нефти и зерна из Сирии

Ведомости

Американские военные вывозят из сирийского Заевфратья нефть и зерно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина.

«Продолжают поступать сообщения о том, что американские конвои ежедневно вывозят из Сирии в Ирак нефть и зерно», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

По данным на 23 марта, сирийско-иракскую границу с начала месяца пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном, подчеркнул он.

«Получается, что пока сирийцы страдают от острой нехватки базовых продуктов, включая хлеб и бензин, из подконтрольного США Заевфратья широким потоком идет контрабанда сирийских природных ресурсов при параллельном экономическом удушении страны в результате односторонних санкций, по сути являющихся формой коллективного наказания», — отметил замглавы МИД.

С 2015 г. США имеют в Сирии пять военных баз, нахождение которых на сирийской территории Дамаск называет незаконными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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