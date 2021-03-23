ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира
На грани острой нехватки продовольствия в настоящий момент находятся 20 стран мира, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).
«Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод и смерть или находятся под угрозой голодной смерти», — следует из доклада.
Большинство стран, оказавшихся в столь тяжелом положении, расположены в Африке. Тем не менее в список ООН вошли также Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан. При этом авторы доклада предупредили, что уровень голода будет расти быстрыми темпами в большинстве регионов мира.
Причиной подобного положения в ООН назвали войны, пандемию коронавирусной инфекции, экстремальные климатические условия, включая засуху, и нашествия саранчи. Кроме того, в организации заявили об ограниченном доступе людей к гуманитарной помощи.
Для решения ситуации ООН предложила ряд мер. Среди них — увеличение масштабов продовольственной помощи, предоставление регионам засухоустойчивых семян, восстановление водозаборных сооружений и внедрение схем оплаты труда наличными.