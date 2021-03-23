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ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

Ведомости

На грани острой нехватки продовольствия в настоящий момент находятся 20 стран мира, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

«Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод и смерть или находятся под угрозой голодной смерти», — следует из доклада.

Большинство стран, оказавшихся в столь тяжелом положении, расположены в Африке. Тем не менее в список ООН вошли также Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан. При этом авторы доклада предупредили, что уровень голода будет расти быстрыми темпами в большинстве регионов мира.

Причиной подобного положения в ООН назвали войны, пандемию коронавирусной инфекции, экстремальные климатические условия, включая засуху, и нашествия саранчи. Кроме того, в организации заявили об ограниченном доступе людей к гуманитарной помощи.

Для решения ситуации ООН предложила ряд мер. Среди них — увеличение масштабов продовольственной помощи, предоставление регионам засухоустойчивых семян, восстановление водозаборных сооружений и внедрение схем оплаты труда наличными.

Ранее по теме: Нобелевскую премию мира получила программа ООН по борьбе с голодом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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