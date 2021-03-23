ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

Большинство стран, оказавшихся в столь тяжелом положении, расположены в Африке. Тем не менее в список ООН вошли также Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан. При этом авторы доклада предупредили, что уровень голода будет расти быстрыми темпами в большинстве регионов мира.