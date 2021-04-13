В Совфеде призвали россиян отказаться от отдыха в Турции из чувства патриотизма

Люди, планировавшие отдых в Турции, должны счесть для себя морально невозможным отдыхать в этой стране после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма». Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.