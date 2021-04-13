В Совфеде призвали россиян отказаться от отдыха в Турции из чувства патриотизма
Люди, планировавшие отдых в Турции, должны счесть для себя морально невозможным отдыхать в этой стране после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма». Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю», — заявил он.
Косачев отметил, что отдохнуть в Турции в ближайшее время планировали порядка полумиллиона россиян. В то же время в Крыму и Севастополе суммарно проживают 2,5 млн человек. То есть на каждого «турецкого отпускника» приходится по пять сограждан, которых Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский называет оккупантами, резюмировал сенатор.
Вчера Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы .