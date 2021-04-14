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Эрдоган: конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала «Стамбул»

Ведомости

Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

«У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды», —  цитирует ТАСС Эрдогана.

В начале апреля 104 отставных турецких генерала подписали открытое письмо в поддержку конвенции на фоне обсуждения властями ее пересмотра. Подписанты выразили обеспокоенность, что возможный пересмотр связан с планами проложить параллельно проливу Босфор канал «Стамбул». Они также выступили против планов президента Турции изменить конституцию страны. 

Эрдоган в свою очередь раскритиковал обращение и обвинил бывших генералов в злонамеренном использовании свободы слова. Позже прокуратура Турции потребовала арестовать отставного адмирала Эргуна Менги и отправить под домашний арест еще девять подписантов письма о конвенции Монтрё, сообщало турецкое агентство NTV.

Конвенция Монтрё была подписана в 1936 г. Документ восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, при этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом она устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных