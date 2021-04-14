Эрдоган: конвенция Монтрё не имеет отношения к проекту канала «Стамбул»
Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды», — цитирует ТАСС Эрдогана.
В начале апреля 104 отставных турецких генерала подписали открытое письмо в поддержку конвенции на фоне обсуждения властями ее пересмотра. Подписанты выразили обеспокоенность, что возможный пересмотр связан с планами проложить параллельно проливу Босфор канал «Стамбул». Они также выступили против планов президента Турции изменить конституцию страны.
Эрдоган в свою очередь раскритиковал обращение и обвинил бывших генералов в злонамеренном использовании свободы слова. Позже прокуратура Турции потребовала арестовать отставного адмирала Эргуна Менги и отправить под домашний арест еще девять подписантов письма о конвенции Монтрё, сообщало турецкое агентство NTV.
Конвенция Монтрё была подписана в 1936 г. Документ восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, при этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.
Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом она устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.