МИД России заявил о неотвратимом ответе на новые санкции США

Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В первую очередь они направлены против российского госдолга и запрещают американским банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.