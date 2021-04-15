Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

МИД России заявил о неотвратимом ответе на новые санкции США

Ведомости

Ответ на новые антироссийские санкции США будет неотвратимым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на официальной странице дипведомства в Facebook.

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться», — сказала Захарова. Она добавила, что в связи с новыми американскими санкциями в МИД вызван посол США в Москве Джон Салливан.

«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова. 

Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В первую очередь они направлены против российского госдолга и запрещают американским банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.

Также Байден подписал указ о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона, которых американские власти обвиняют в связи со спецслужбами. Под санкции попали также 32 юридических и физических лица, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации.

Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Наконец, санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Ранее по теме: Байден подписал указ о новых санкциях против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных