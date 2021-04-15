МИД России заявил о неотвратимом ответе на новые санкции США
Ответ на новые антироссийские санкции США будет неотвратимым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на официальной странице дипведомства в Facebook.
«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться», — сказала Захарова. Она добавила, что в связи с новыми американскими санкциями в МИД вызван посол США в Москве Джон Салливан.
«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова.
Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В первую очередь они направлены против российского госдолга и запрещают американским банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.
Также Байден подписал указ о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона, которых американские власти обвиняют в связи со спецслужбами. Под санкции попали также 32 юридических и физических лица, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Наконец, санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.