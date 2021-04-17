Россия вышлет задержанного ФСБ украинского консула
Украинский консул Александр Сосонюк, задержанный 16 апреля ФСБ за получение закрытой информации, должен покинуть Россию в течение 72 часов начиная с 19 апреля, говорится в заявлении российского МИДа.
В связи с задержанием Сосонюка российское внешнеполитическое ведомство сегодня вызвало временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.
«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — пояснили в МИД России.
О задержании Сосонюка сообщила сегодня ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
МИД Украины пояснил, что Сосонюка задерживали лишь на несколько часов, и пообещал подготовить ответ на «очередную провокацию» России.