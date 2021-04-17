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Россия вышлет задержанного ФСБ украинского консула

Ведомости

Украинский консул Александр Сосонюк, задержанный 16 апреля ФСБ за получение закрытой информации, должен покинуть Россию в течение 72 часов начиная с 19 апреля, говорится в заявлении российского МИДа.

В связи с задержанием Сосонюка российское внешнеполитическое ведомство сегодня вызвало временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — пояснили в МИД России.

О задержании Сосонюка сообщила сегодня ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

МИД Украины пояснил, что Сосонюка задерживали лишь на несколько часов, и пообещал подготовить ответ на «очередную провокацию» России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных