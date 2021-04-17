Лукашенко анонсировал скорое принятие «очень серьезного» решения

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, ну по-народному говоря, «только через мой труп» и т.д., даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение», — рассказал он.