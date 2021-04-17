Лукашенко анонсировал скорое принятие «очень серьезного» решения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в скором времени озвучить «одно из принципиальных решений» за все время нахождения у власти. Об этом он рассказал журналистам, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, ну по-народному говоря, «только через мой труп» и т.д., даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение», — рассказал он.
Лукашенко добавил, что решение будет оформлено в изданном им декрете.
Политический кризис в Белоруссии начался после проведения в стране 9 августа 2020 г. президентских выборов. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, набравший 80,08% голосов избирателей. Часть жителей республики вышла на несанкционированные акции, требуя проведения новых выборов, так как эти сочла сфальсифицированными.