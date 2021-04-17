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Лукашенко анонсировал скорое принятие «очень серьезного» решения

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в скором времени озвучить «одно из принципиальных решений» за все время нахождения у власти. Об этом он рассказал журналистам, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, ну по-народному говоря, «только через мой труп» и т.д., даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что решение будет оформлено в изданном им декрете.

Политический кризис в Белоруссии начался после проведения в стране 9 августа 2020 г. президентских выборов. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, набравший 80,08% голосов избирателей. Часть жителей республики вышла на несанкционированные акции, требуя проведения новых выборов, так как эти сочла сфальсифицированными.

Ранее по теме: Лукашенко назвал двух кандидатов на пост президента Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных