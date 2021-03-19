Лукашенко назвал двух кандидатов на пост президента Белоруссии

Владимир Караник до своего нынешнего поста, который он занял в конце августа 2020 г., с июня 2019 г. был министром здравоохранения Белоруссии. В августе уехал под крики «Позор!» с митинга врачей, требующих от него пропустить их к задержанным во время демонстраций и оценить состояние людей. После чиновник написал протестующим открытое письмо, где заявил, что диалога с участниками акций не было и у него «сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся».