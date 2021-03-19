Лукашенко назвал двух кандидатов на пост президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает достойными кандидатами на свой пост в будущем собственного помощника, инспектора по Гродненской области, бывшего министра внутренних дел (МВД) страны Юрия Караева и председателя Гродненского областного исполнительного комитета, бывшего министра здравоохранения Владимира Караника. Об этом глава государства заявил в ходе посещения предприятия «Молочный мир», видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня два человека моих здесь — они могут участвовать в президентских выборах», — сказал Лукашенко, указав на стоящих перед ним Караева и Караника.
Президент выразил уверенность, что эти чиновники будут «крепкими кандидатами», и охарактеризовал обоих как молодых, крепких, толковых и знающих цену Белоруссии. «Я так начинаю присматриваться уже. Оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», — резюмировал глава республики.
Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев с ноября 2012 г. по июнь 2019 г. был заместителем министра МВД Белоруссии и командующим внутренними войсками, а после — главой МВД. Накануне своей отставки 29 октября 2020 г., комментируя длящиеся с августа протесты в стране, чиновник заявил о войне в республике и допустил применение боевого оружия в отношении протестующих, которые ведут себя агрессивно, в том числе нападают на сотрудников правоохранительных органов.
Владимир Караник до своего нынешнего поста, который он занял в конце августа 2020 г., с июня 2019 г. был министром здравоохранения Белоруссии. В августе уехал под крики «Позор!» с митинга врачей, требующих от него пропустить их к задержанным во время демонстраций и оценить состояние людей. После чиновник написал протестующим открытое письмо, где заявил, что диалога с участниками акций не было и у него «сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся».
Политический кризис в Белоруссии начался после проведения в стране 9 августа 2020 г. президентских выборов. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, набравший 80,08% голосов избирателей. Часть жителей республики вышла на несанкционированные акции, требуя проведения новых выборов, так как эти сочла сфальсифицированными.