Глава МВД Белоруссии заявил об идущей в стране «войне»

Ничего страшного в этом заявлении нет, отметил глава МВД. «Ведь имелось ввиду моим первым заместителем применение оружия только с точки зрения законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору по любым людям, по мирным протестующим», — объяснил он.