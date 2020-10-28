Глава МВД Белоруссии заявил об идущей в стране «войне»
В Белоруссии идет «война», заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовано на Youtube-канале председателя белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.
«Идет война, скажу я так. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха», — сказал Караев.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил о готовности милиции применить боевое оружие против протестующих. Он объяснил это тем, что акции оппозиции стали более организованными и «крайне радикальными».
Ничего страшного в этом заявлении нет, отметил глава МВД. «Ведь имелось ввиду моим первым заместителем применение оружия только с точки зрения законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору по любым людям, по мирным протестующим», — объяснил он.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. 27 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он отметил, что протестанты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».