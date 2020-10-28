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Глава МВД Белоруссии заявил об идущей в стране «войне»

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В Белоруссии идет «война», заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовано на Youtube-канале председателя белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева. 

«Идет война, скажу я так. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха», — сказал Караев. 

Ранее первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил о готовности милиции применить боевое оружие против протестующих. Он объяснил это тем, что акции оппозиции стали более организованными и «крайне радикальными». 

Ничего страшного в этом заявлении нет, отметил глава МВД. «Ведь имелось ввиду моим первым заместителем применение оружия только с точки зрения законности и восстановления правопорядка. Никто не говорил о том, что оно будет применяться без разбору по любым людям, по мирным протестующим», — объяснил он. 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. 27 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он отметил, что протестанты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».

Ранее по теме: В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных