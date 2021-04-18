Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства
МИД Чехии принял решение о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным чешских спецслужб, являются офицерами российской разведки. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек.
«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — цитирует его ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Позднее Гамачек сообщил в Twitter, что планирует обсудить дело о взрыве в Врбетице на встрече с главами МИД Евросоюза в понедельник.