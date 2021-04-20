Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений
Поведение Чехии в отношениях с Россией является разрушительным с точки зрения двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что президент России Владимир Путин не планирует разговоров с руководством Чехии.
«Безусловно, такое поведение Праги мы считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений», — цитирует «РИА Новости» Пескова. По его словам, линия поведения Праги лишена какого-то здравого смысла. «И, конечно, выглядит это все как такие попытки быть похожими вот в этих непредсказуемых, каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть», — отметил Песков.
Песков также отметил, что в Кремле считают абсурдными обвинения Чехии в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова и не будут анализировать их или проводить проверку. «Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», — сказал пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позднее первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
По мнению генпрокурора Чехии Павла Земана, к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По данным чешского издания Respekt, за несколько дней до взрыва в Врбетице по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября 2014 г., в день взрыва.