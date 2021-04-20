Песков назвал поведение Чехии разрушительным для двусторонних отношений

По мнению генпрокурора Чехии Павла Земана, к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По данным чешского издания Respekt, за несколько дней до взрыва в Врбетице по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября 2014 г., в день взрыва.