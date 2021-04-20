Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

По закону кандидаты в депутаты, получающие финансирование из-за рубежа, и аффилированные с ними лица должны отныне информировать избирателей о статусе иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это должны делать также и сами партии, от которых выдвигаются физлица-иноагенты.