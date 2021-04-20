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Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанностях кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, имеющих статус иностранного агента, а также аффилированных с ними. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

По закону кандидаты в депутаты, получающие финансирование из-за рубежа, и аффилированные с ними лица должны отныне информировать избирателей о статусе иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это должны делать также и сами партии, от которых выдвигаются физлица-иноагенты.

Информация о соответствующем статусе кандидатов должна занимать не менее 15% площади агитационного материала, это касается и случаев выступления таких лиц на агитационных мероприятиях.

30 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц.

Закон обязывает СМИ маркировать публикации, в которых упоминается любой иноагент, указав, что этот человек или организация исполняет функции иностранного агента. Аффилированными с иноагентами признаются граждане, в период за два года до назначения выборов входившие в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, либо работавшие в иностранном СМИ-иноагенте.

Ранее по теме: Иноагентам разрешат участвовать в выборах, но осложнят им жизнь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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