Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанностях кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, имеющих статус иностранного агента, а также аффилированных с ними. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.
По закону кандидаты в депутаты, получающие финансирование из-за рубежа, и аффилированные с ними лица должны отныне информировать избирателей о статусе иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Это должны делать также и сами партии, от которых выдвигаются физлица-иноагенты.
Информация о соответствующем статусе кандидатов должна занимать не менее 15% площади агитационного материала, это касается и случаев выступления таких лиц на агитационных мероприятиях.
30 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц.
Закон обязывает СМИ маркировать публикации, в которых упоминается любой иноагент, указав, что этот человек или организация исполняет функции иностранного агента. Аффилированными с иноагентами признаются граждане, в период за два года до назначения выборов входившие в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, либо работавшие в иностранном СМИ-иноагенте.