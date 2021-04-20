Власти Чехии допустили высылку из Праги всех российских дипломатов

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны поэтапно это сделать... Мы должны консультироваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему. Даже на построение отношений с самого начала. Это означает, что мы отправим их всех домой», — сказал Гамачек.