Власти Чехии допустили высылку из Праги всех российских дипломатов
Вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Заявление размещено на странице чиновника в Facebook.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны поэтапно это сделать... Мы должны консультироваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему. Даже на построение отношений с самого начала. Это означает, что мы отправим их всех домой», — сказал Гамачек.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. Позднее Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.