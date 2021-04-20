Глава МИД Украины рассказал об отсутствии ответа Лаврова на его звонок

«Мой президент просил звонка с президентом Путиным, но мы не нашли отклика Москвы. Я запрашивал звонок у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — сказал Кулеба в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами.