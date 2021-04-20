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Глава МИД Украины рассказал об отсутствии ответа Лаврова на его звонок

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пытался созвониться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым несколько месяцев назад, однако тот ему не перезвонил.

«Мой президент просил звонка с президентом Путиным, но мы не нашли отклика Москвы. Я запрашивал звонок у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — сказал Кулеба в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами.

12 апреля Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщил, что Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Донбассе, но пока не получил ответа. 16 апреля в интервью французскому изданию Le Figaro глава Украины пояснил, что хотел побеседовать после гибели около города Шумы четырех украинских военнослужащих.

В Кремле запрос не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил слова украинского лидера без комментариев. Он добавил, что политические советники и помощники глав обоих государств находятся в постоянном контакте, поэтому могут регулярно обсуждать оперативные вопросы.

Ранее по теме: В Кремле не стали комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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