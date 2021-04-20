Глава МИД Украины рассказал об отсутствии ответа Лаврова на его звонок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пытался созвониться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым несколько месяцев назад, однако тот ему не перезвонил.
«Мой президент просил звонка с президентом Путиным, но мы не нашли отклика Москвы. Я запрашивал звонок у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — сказал Кулеба в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами.
12 апреля Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщил, что Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Донбассе, но пока не получил ответа. 16 апреля в интервью французскому изданию Le Figaro глава Украины пояснил, что хотел побеседовать после гибели около города Шумы четырех украинских военнослужащих.
В Кремле запрос не подтвердили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил слова украинского лидера без комментариев. Он добавил, что политические советники и помощники глав обоих государств находятся в постоянном контакте, поэтому могут регулярно обсуждать оперативные вопросы.