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Чехия попросит страны ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Ведомости

Чехия планирует призвать партнеров по Евросоюзу и НАТО к высылке российских дипломатов, которые, по мнению чешских властей, могут быть «разведчиками», в знак солидарности с Прагой, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел республики Яна Гамачека.

«Мы будем призывать к коллективным действиям, которые будут направлены на солидарную высылку идентифицированных сотрудников российской разведки из ЕС и государств — членов НАТО», — сказал Гамачек.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позднее первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.

По мнению генпрокурора Чехии Павла Земана, к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что поведение Чехии в отношениях с Россией является разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. В Кремле считают абсурдными обвинения Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова и не будут анализировать их или проводить проверку, добавил он.

Ранее по теме: В МИДе назвали «маразмом» расследование взрыва в Чехии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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