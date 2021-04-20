Чехия попросит страны ЕС и НАТО выслать российских дипломатов
Чехия планирует призвать партнеров по Евросоюзу и НАТО к высылке российских дипломатов, которые, по мнению чешских властей, могут быть «разведчиками», в знак солидарности с Прагой, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел республики Яна Гамачека.
«Мы будем призывать к коллективным действиям, которые будут направлены на солидарную высылку идентифицированных сотрудников российской разведки из ЕС и государств — членов НАТО», — сказал Гамачек.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позднее первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.
По мнению генпрокурора Чехии Павла Земана, к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что поведение Чехии в отношениях с Россией является разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. В Кремле считают абсурдными обвинения Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова и не будут анализировать их или проводить проверку, добавил он.