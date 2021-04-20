Алиев озвучил ответ Москвы на вопрос об использовании Арменией ракет «Искандер»
Минобороны России не зафиксировало пусков переданных Армении российских ракет комплекса «Искандер» во время осенних боев в Нагорном Карабахе, говорится в ответе российской стороны на соответствующий запрос Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».
«Министерство обороны России прислало ответ на письмо Минобороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет», — сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.
Ранее Алиев сообщал о том, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля затронул вопрос использования Ереваном переданных российской стороной комплексов «Искандер-М» в боях в Карабахе. Тогда же он пожаловался, что отправленный в начале месяца запрос в Минобороны России не получил ответа.
До этого Алиев заявил, что азербайджанские военные в марте нашли в районе занятого ими города Шуша обломки ракеты комплекса «Искандер-М» после того, как сошел снег. Он отметил, что российская сторона до этого отрицала использование армянами такого вооружения.
В 2017 г. министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в 2016 г. Россией, принадлежат Армении. Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.
После окончания конфликта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты «Искандер» использовались в конфликте, однако из-за низкого качества «не разрывались». В ответ замглавы армянского Генштаба Тигран Хачатрян заявил, что премьера неверно информировали, а позже сам Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах», однако однозначно не отрицал и не подтверждал их использования в боях, хотя во время военных действий азербайджанские города попадали под ракетные обстрелы армянской стороны, которая, в том числе, угрожала использовать против Баку и этот комплекс.