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Алиев озвучил ответ Москвы на вопрос об использовании Арменией ракет «Искандер»

Ведомости

Минобороны России не зафиксировало пусков переданных Армении российских ракет комплекса «Искандер» во время осенних боев в Нагорном Карабахе, говорится в ответе российской стороны на соответствующий запрос Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Министерство обороны России прислало ответ на письмо Минобороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет», — сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.

Ранее Алиев сообщал о том, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля затронул вопрос использования Ереваном переданных российской стороной комплексов «Искандер-М» в боях в Карабахе. Тогда же он пожаловался, что отправленный в начале месяца запрос в Минобороны России не получил ответа.

До этого Алиев заявил, что азербайджанские военные в марте нашли в районе занятого ими города Шуша обломки ракеты комплекса «Искандер-М» после того, как сошел снег. Он отметил, что российская сторона до этого отрицала использование армянами такого вооружения.

В 2017 г. министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в 2016 г. Россией, принадлежат Армении. Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.

После окончания конфликта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты «Искандер» использовались в конфликте, однако из-за низкого качества «не разрывались». В ответ замглавы армянского Генштаба Тигран Хачатрян заявил, что премьера неверно информировали, а позже сам Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах», однако однозначно не отрицал и не подтверждал их использования в боях, хотя во время военных действий азербайджанские города попадали под ракетные обстрелы армянской стороны, которая, в том числе, угрожала использовать против Баку и этот комплекс.

Ранее по теме: Алиев заявил об обсуждении с Путиным «Искандеров» в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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