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Макрон признал убийство сотрудницы полиции под Парижем терактом

Ведомости

Убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем уроженцем Туниса является терактом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Стефани (сотрудница полиции. — прим. ред. ) была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе. Нация на стороне ее семьи, коллег и полиции. В борьбе с исламистским терроризмом мы не сдадимся», — написал Макрон в своем Twitter. Премьер-министр страны Жан Кастекс также подчеркнул в соцсети, что «наша решимость бороться с терроризмом во всех его формах нерушима более, чем когда-либо».

BFMTV сообщает, что Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование дела об убийстве сотрудницы полиции. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об усилении мер безопасности во всех полицейских участках страны.

Нападение произошло сегодня днем в комиссариате Рамбуйе. Уроженец Туниса, проживающий во Франции с 2009 г., напал с ножом на 49-летнюю сотрудницу полиции и убил ее. В ответ ее коллеги застрелили его. Имя нападавшего не раскрывалось, равно как и детали произошедшего.

Департамент Ивелин, где находится место последней атаки, город Рамбуйе, уже известен другим резонансным нападением исламистов. Им стало убийство осенью 2020 г. школьного учителя истории и географии Самюэля Пати 18-летним выходцем из Чечни за то, что он демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. 

Ранее по теме: Сотрудница полиции погибла в результате нападения под Парижем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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