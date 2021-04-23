Макрон признал убийство сотрудницы полиции под Парижем терактом

«Стефани (сотрудница полиции. — прим. ред. ) была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе. Нация на стороне ее семьи, коллег и полиции. В борьбе с исламистским терроризмом мы не сдадимся», — написал Макрон в своем Twitter. Премьер-министр страны Жан Кастекс также подчеркнул в соцсети, что «наша решимость бороться с терроризмом во всех его формах нерушима более, чем когда-либо».