Сотрудница полиции погибла в результате нападения под Парижем

По данным телеканала BFMTV, инцидент произошел днем. Как сообщили источники в полиции, гражданин Туниса, живущий во Франции с 2009 г., напал на 49-летнюю сотрудницу полиции с ножом и убил ее. В ответ ее коллеги застрелили его. Имена нападавшего и жертвы не называются.