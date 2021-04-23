Сотрудница полиции погибла в результате нападения под Парижем
В результате нападения неизвестного с применением холодного оружия в пригороде Парижа погибла сотрудница полиции, сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Рассматривается версия теракта.
«Сотрудница полиции убита в результате нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, я выезжаю на место инцидента», — написал Дарманен в своем Twitter. На место происшествия также выехала глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, о чем она написала в соцсети.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал погибшую «героиней», а нападение — «варварским жестом бесконечной трусости». Он выразил соболезнования и поддержку родственникам, близким и коллегам сотрудницы полиции.
По данным телеканала BFMTV, инцидент произошел днем. Как сообщили источники в полиции, гражданин Туниса, живущий во Франции с 2009 г., напал на 49-летнюю сотрудницу полиции с ножом и убил ее. В ответ ее коллеги застрелили его. Имена нападавшего и жертвы не называются.
Власти рассматривают версию теракта, однако однозначной оценки произошедшему пока не дали.