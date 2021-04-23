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Сотрудница полиции погибла в результате нападения под Парижем

Ведомости

В результате нападения неизвестного с применением холодного оружия в пригороде Парижа погибла сотрудница полиции, сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Рассматривается версия теракта.

«Сотрудница полиции убита в результате нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, я выезжаю на место инцидента», — написал Дарманен в своем Twitter. На место происшествия также выехала глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, о чем она написала в соцсети.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал погибшую «героиней», а нападение — «варварским жестом бесконечной трусости». Он выразил соболезнования и поддержку родственникам, близким и коллегам сотрудницы полиции.

По данным телеканала BFMTV, инцидент произошел днем. Как сообщили источники в полиции, гражданин Туниса, живущий во Франции с 2009 г., напал на 49-летнюю сотрудницу полиции с ножом и убил ее. В ответ ее коллеги застрелили его. Имена нападавшего и жертвы не называются.

Власти рассматривают версию теракта, однако однозначной оценки произошедшему пока не дали.

Ранее по теме: Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом под Парижем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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