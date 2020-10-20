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Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом под Парижем

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому лидеру Эммануэлю Макрону в связи с убийством исламистом школьного учителя под Парижем, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом – варварским убийством французского учителя», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Путин и Макрон подтвердили намерения активизировать совместные усилия в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

Также главы государств обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по предотвращению эскалации после подписания 10 октября перемирия между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Путин и Макрон подчеркнули готовность сотрудничать на этом направлении в ООН и в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сопредседателями которой являются Россия и Франция.

Учитель истории и географии из пригорода Парижа Самюэль Пати был убит и обезглавлен 18-летним иммигрантом из России чеченского происхождения за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал в соцсетях фото отрезанной головы Пати и угрожал французским властям за якобы оскорбление ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен. Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона.

По делу об убийстве учителя арестованы девять человек. Среди них оказались мать, дед и младший брат нападавшего.

Ранее по теме: Во Франции задержали девять человек по делу о жестоком убийстве учителя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных