Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом под Парижем

Также главы государств обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и дальнейшие шаги по предотвращению эскалации после подписания 10 октября перемирия между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Путин и Макрон подчеркнули готовность сотрудничать на этом направлении в ООН и в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сопредседателями которой являются Россия и Франция.