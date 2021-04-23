В ООН приветствовали решение России об отводе войск от границы с Украиной
ООН приветствовала решение России о возврате войск от границы с Украиной в места их постоянной дислокации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
«Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе. Мы выражали обеспокоенность ее ростом. Те меры, которые снижают напряженность, как в этом случае, мы приветствуем», — сказал он.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных. По мнению Евросоюза, это развертывание сил России является крупнейшим в истории. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».