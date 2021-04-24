Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент
Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент в пятницу, 23 апреля, сообщило российское посольство в Вашингтоне.
В Twitter управления госдепа по делам Европы и Евразии сообщили, что поверенного вызвали для того, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия якобы продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе. В ведомстве также выразили поддержку Чехии. В посольстве России назвали эти обвинения необоснованными, заявив, что они были решительно отвергнуты российской стороной.
Накануне Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в ее конфликте с Россией. При этом в эстонском МИДе отметили, что высылаемый ими российский дипломат якобы нарушал Венскую конвенцию, не уточнив, каким образом. Аналогичным образом поступила и Словакия, которая ранее выслала трех российских дипломатов.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.