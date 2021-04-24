Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае гибели президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности республики в случае гибели главы государства. Об этом в субботу Лукашенко рассказал журналистам.
«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — цитирует его «БелТА».
Декрет будет подразумевать фактически появление «коллективного президента» в виде Совбеза, при этом все решения будут приниматься тайным голосованием для того, чтобы избежать давления. Лукашенко добавил, что такая необходимость «вряд ли наступит», но он как президент должен предусмотреть все.
Принятие серьезного решения, которое будет закреплено в декрете, Лукашенко анонсировал в минувшую субботу, 17 апреля.
«... Даже если меня не будет, ну, по-народному говоря, "только через мой труп",...у них ничего не получится», — заявил он тогда.
Политический кризис в Белоруссии начался после проведения в стране 9 августа 2020 г. президентских выборов. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, набравший 80,08% голосов избирателей. Часть жителей республики вышли на несанкционированные акции, требуя проведения новых выборов, так как эти сочли сфальсифицированными.