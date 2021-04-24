Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае гибели президента

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — цитирует его «БелТА».