Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Сенат Чехии может обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице

Ведомости

Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в госизмене из-за его слов о причинах взрыва на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 г. Об этом заявил спикер верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил, передает Чешское телевидение.

«Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине», — заявил Выстрчил. Конкретных сроков подачи и рассмотрения соответствующих документов он не уточнил, отметив, что в Чехии уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием обвинить Земана в госизмене.

Земан ранее заявил, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств присутствия российских агентов во время взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами. После этого с главой государства встретился премьер-министр республики Андрей Бабиш, заявив по итогам переговоров, что, несмотря на наличие альтернативной точки зрения у Земана, есть только одна версия случившегося — «российское вмешательство».

После предъявления обвинений в адрес Москвы о причастности к взрыву, в котором в 2014 г. погибли два человека, МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве.

Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было. «Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — подчеркнула Захарова.

По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.

Ранее по теме: Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов военных складов в 2014 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных