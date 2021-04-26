Сенат Чехии может обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице
Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в госизмене из-за его слов о причинах взрыва на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 г. Об этом заявил спикер верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил, передает Чешское телевидение.
«Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине», — заявил Выстрчил. Конкретных сроков подачи и рассмотрения соответствующих документов он не уточнил, отметив, что в Чехии уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием обвинить Земана в госизмене.
Земан ранее заявил, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств присутствия российских агентов во время взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами. После этого с главой государства встретился премьер-министр республики Андрей Бабиш, заявив по итогам переговоров, что, несмотря на наличие альтернативной точки зрения у Земана, есть только одна версия случившегося — «российское вмешательство».
После предъявления обвинений в адрес Москвы о причастности к взрыву, в котором в 2014 г. погибли два человека, МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве.
Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было. «Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — подчеркнула Захарова.
По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.