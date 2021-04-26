Сенат Чехии может обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице

Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было. «Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — подчеркнула Захарова.