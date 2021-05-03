ЕС выразил протест постпреду РФ из-за санкций против европейских чиновников

В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и указе РФ о так называемых «недружественных государствах», выразив серьезную обеспокоенность, отмечается в заявлении. Также указывается, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.