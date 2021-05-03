ЕС выразил протест постпреду РФ из-за санкций против европейских чиновников
Евросоюз выразил протест постпреду России Владимиру Чижову в связи с введением санкций против европейских граждан и выразил озабоченность по поводу их последствий для двусторонних отношений, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и решительном осуждении странами и институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было чисто политически мотивированным и не имело никаких юридических оснований», — говорится в заявлении.
В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и указе РФ о так называемых «недружественных государствах», выразив серьезную обеспокоенность, отмечается в заявлении. Также указывается, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.
Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.