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Израиль атаковал оперативников ХАМАС в секторе Газа

Ведомости

Израиль атаковал троих оперативников ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Некоторое время назад израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по трем оперативникам-террористам ХАМАС в секторе Газа», — сообщили военные.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус на брифинге также рассказал, что военные атаковали в секторе одного высокопоставленного деятеля ХАМАС и наносят удары по военным целям движения.

«То, что мы наблюдаем начиная с шести вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя израильской армии.

В пресс-службе армии добавили, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено семь ракет. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», передает агентство. Ранее представитель движения ХАМАС объявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода своих солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных