Израиль атаковал оперативников ХАМАС в секторе Газа

В пресс-службе армии добавили, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено семь ракет. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», передает агентство. Ранее представитель движения ХАМАС объявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода своих солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.