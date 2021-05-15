Экс-глава МИД Украины выразил обеспокоенность после слов Путина
Слова президента России Владимира Путина о медленном превращении Украины в российского антипода вызывают беспокойство, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По его мнению, Путин стал говорить об Украине как «постоянном источнике проблем», чего ранее не делал.
О превращении о превращении Украины в антипода России Путин заявил накануне на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал он.