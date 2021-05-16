Европарламент сформулировал пять принципов выстраивания отношений с Россией
Комитет Европарламента по международным отношениям представил проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза, в котором сформулированы пять принципов взаимодействия с Россией, с документом ознакомился RT.
В частности, евродепутаты предлагают поддерживать «продемократическое общество» в России и бороться с «русскоязычной пропагандой», создав в том числе телеканал с круглосуточным вещанием.
Помимо этого, ЕП рекомендовал противодействовать российскому вмешательству в дела ЕС и угрозе европейской безопасности, ввести новые санкции и финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также рекомендуется не признавать легитимность нового составы Госдумы, если выборы в 2021 г. будут признаны сфальсифицированными.
«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными».
Ранее в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-участниц ЕС подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Среди них следование минским соглашениям по ситуации на востоке Украины, формирование плотных связей между ЕС и странами СНГ, а также противодействие российским властям даже в случае сотрудничества с ними по ряду вопросов.