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Европарламент сформулировал пять принципов выстраивания отношений с Россией

Ведомости

Комитет Европарламента по международным отношениям представил проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза, в котором сформулированы пять принципов взаимодействия с Россией, с документом ознакомился RT.

В частности, евродепутаты предлагают поддерживать «продемократическое общество» в России и бороться с «русскоязычной пропагандой», создав в том числе телеканал с круглосуточным вещанием.

Помимо этого, ЕП рекомендовал противодействовать российскому вмешательству в дела ЕС и угрозе европейской безопасности, ввести новые санкции и финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также рекомендуется не признавать легитимность нового составы Госдумы, если выборы в 2021 г. будут признаны сфальсифицированными.

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными».

Ранее в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-участниц ЕС подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Среди них следование минским соглашениям по ситуации на востоке Украины, формирование плотных связей между ЕС и странами СНГ, а также противодействие российским властям даже в случае сотрудничества с ними по ряду вопросов.

Ранее по теме: Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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