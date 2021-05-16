Европарламент сформулировал пять принципов выстраивания отношений с Россией

Ранее в марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-участниц ЕС подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Среди них следование минским соглашениям по ситуации на востоке Украины, формирование плотных связей между ЕС и странами СНГ, а также противодействие российским властям даже в случае сотрудничества с ними по ряду вопросов.