Меркель заявила о решении саммита ЕС усилить санкции против Белоруссии

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка София Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.