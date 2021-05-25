Меркель заявила о решении саммита ЕС усилить санкции против Белоруссии
Саммит ЕС решил расширить санкции против Белоруссии, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой передает ТАСС.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка София Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софию Сапегу]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», — сказала она журналистам по итогам саммита ЕС.
Участники встречи также попросили глав МИД стран ЕС включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях, добавила она.
При этом, по словам Меркель, в ходе саммита также обсуждался вопрос причастности России к инциденту с самолетом.
«Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому [инциденту]. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления [в тему] не произошло», — сказала канцлер ФРГ.
Экстренную посадку самолета Ryanair в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
В феврале этого года Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 г. санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Помимо этого, США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США.