В Сочи продолжается встреча Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в субботу в Сочи после встречи, которая состоялась накануне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ТАСС.
«Сегодня общение двух президентов продолжается», — сказал он.
Проведение встречи в неформальной обстановке подтвердил и неофициальный Telegram-канал пресс-служба президента Белоруссии «Пул первого».
Официальная встреча двух президентов состоялась вчера в сочинской резиденции Бочаров Ручей, детали переговоров пока не раскрывались.