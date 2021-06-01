МИД России объяснил восстановление военной инфраструктуры в Арктике
Восстановление военной инфраструктуры в Арктике обусловлено необходимостью обеспечить обороноспособность России на арктическом направлении. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.
«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны», — сказал он. В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.
Ранее в отчете финляндской разведки утверждалось, что Россия наращивает свое военное присутствие и в Арктике, обратив внимание на растущие интересы в регионе ведущих стран мира. В отчете также утверждалось, что Россия продемонстрировала готовность задействовать военную силу в Европе. Отчет опубликовали после отвода российских войск от границы с Украиной в место постоянной дислокации.