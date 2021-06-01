МИД России объяснил восстановление военной инфраструктуры в Арктике

Ранее в отчете финляндской разведки утверждалось, что Россия наращивает свое военное присутствие и в Арктике, обратив внимание на растущие интересы в регионе ведущих стран мира. В отчете также утверждалось, что Россия продемонстрировала готовность задействовать военную силу в Европе. Отчет опубликовали после отвода российских войск от границы с Украиной в место постоянной дислокации.