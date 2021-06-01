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МИД России объяснил восстановление военной инфраструктуры в Арктике

Ведомости

Восстановление военной инфраструктуры в Арктике обусловлено необходимостью обеспечить обороноспособность России на арктическом направлении. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. 

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны», — сказал он. В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.

Ранее в отчете финляндской разведки утверждалось, что Россия наращивает свое военное присутствие и в Арктике, обратив внимание на растущие интересы в регионе ведущих стран мира. В отчете также утверждалось, что Россия продемонстрировала готовность задействовать военную силу в Европе. Отчет опубликовали после отвода российских войск от границы с Украиной в место постоянной дислокации. 

Ранее по теме: Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных