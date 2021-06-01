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Reuters узнал о планах ЕС закрыть небо для белорусских самолетов

Ведомости

Послы Евросоюза в пятницу, 4 июня, могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусским авиакомпаниям, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Позднее министры ЕС могут официально ввести такие меры.

Издание сообщило, что Великобритания приостановила действие разрешения на полеты для национального перевозчика Белоруссии «Белавиа». По данным источников, ожидается, что ЕС сделает то же самое.

Собеседники издания отметили, что ЕС готовит санкции в отношении около десяти высокопоставленных белорусских авиационных чиновников. Санкционный список в отношении физических и двух юридических лиц ЕС согласует к 21 июня в качестве «быстрого промежуточного ответа». «Все государства ЕС согласны с таким подходом», — заявил один из источников.

Также Брюссель может ввести запрет на продажу на территории ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений из Белоруссии, которые составляют крупную долю экспорта страны.

Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты для «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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