Reuters узнал о планах ЕС закрыть небо для белорусских самолетов
Послы Евросоюза в пятницу, 4 июня, могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусским авиакомпаниям, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Позднее министры ЕС могут официально ввести такие меры.
Издание сообщило, что Великобритания приостановила действие разрешения на полеты для национального перевозчика Белоруссии «Белавиа». По данным источников, ожидается, что ЕС сделает то же самое.
Собеседники издания отметили, что ЕС готовит санкции в отношении около десяти высокопоставленных белорусских авиационных чиновников. Санкционный список в отношении физических и двух юридических лиц ЕС согласует к 21 июня в качестве «быстрого промежуточного ответа». «Все государства ЕС согласны с таким подходом», — заявил один из источников.
Также Брюссель может ввести запрет на продажу на территории ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений из Белоруссии, которые составляют крупную долю экспорта страны.
Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты для «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.