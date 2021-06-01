Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным авиасообщения с Крымом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 28 мая обсудил вопрос авиасообщения между его страной и Крымом. Об этом Лукашенко рассказал на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает БелТА.
Лукашенко напомнил, что Украина с 29 мая закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии. «У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают"», — рассказал Лукашенко.
Он добавил, что компетентным органам дано поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым. «Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что по состоянию на 31 мая вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Актуальными остаются маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты доя «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.
Тогда борт ирландского лоукостера во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.