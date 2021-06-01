Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным авиасообщения с Крымом

Лукашенко напомнил, что Украина с 29 мая закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии. «У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают"», — рассказал Лукашенко.