Блинкен назвал условия взаимодействия с Россией в случае агрессии

«Он (Байден. – "Ведомости") ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это пойдет на пользу народам России. США и всему миру.