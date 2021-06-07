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Блинкен назвал условия взаимодействия с Россией в случае агрессии

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе саммита расскажет президенту России Владимиру Путину, что Россия может ожидать от США, если она продолжит агрессивные действия против Соединенных штатов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью Axios для HBO.

«Он (Байден. – "Ведомости") ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это пойдет на пользу народам России. США и всему миру.

После саммита президентов, по словам Блинкена, может появиться некая определенность в будущем отношений. «В любом случае мы готовы к обоим (сценариям развития событий)», — подчеркнул госсекретарь.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных