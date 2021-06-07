Блинкен назвал условия взаимодействия с Россией в случае агрессии
Президент США Джо Байден в ходе саммита расскажет президенту России Владимиру Путину, что Россия может ожидать от США, если она продолжит агрессивные действия против Соединенных штатов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью Axios для HBO.
«Он (Байден. – "Ведомости") ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это пойдет на пользу народам России. США и всему миру.
После саммита президентов, по словам Блинкена, может появиться некая определенность в будущем отношений. «В любом случае мы готовы к обоим (сценариям развития событий)», — подчеркнул госсекретарь.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.