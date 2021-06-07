Песков рассказал о месте встречи Путина и Байдена

Также Песков рассказал, что сейчас обсуждается тема совместной пресс-конференции. По его словам, президенты могут обсудить тему осужденных в России американцев и осужденных в США россиян. Ранее пресс-секретарь призвал не завышать ожидания от встречи президентов. Не ждут «прорывов и исторических решений» от саммита и в МИД, о чем ранее заявлял министр Сергей Лавров.