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Песков рассказал о месте встречи Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть «более-менее» понятные предложения по месту проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Действительно по месту [встречи] есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее издание Tribune de Geneve сообщило, что саммит Путина и Байдена может пройти в Женеве на одной из вилл. Также пресса Швейцарии предположила, что президенты России и США могут встретиться в гостинице Inter Continental, в которой в 1985 г. проходила встреча Михаила Горбачеа и Рональда Рейгана.

Также Песков рассказал, что сейчас обсуждается тема совместной пресс-конференции. По его словам, президенты могут обсудить тему осужденных в России американцев и осужденных в США россиян. Ранее пресс-секретарь призвал не завышать ожидания от встречи президентов. Не ждут «прорывов и исторических решений» от саммита и в МИД, о чем ранее заявлял министр Сергей Лавров.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных