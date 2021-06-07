Песков рассказал о месте встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть «более-менее» понятные предложения по месту проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Действительно по месту [встречи] есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет», — отметил Песков (цитата по ТАСС).
Ранее издание Tribune de Geneve сообщило, что саммит Путина и Байдена может пройти в Женеве на одной из вилл. Также пресса Швейцарии предположила, что президенты России и США могут встретиться в гостинице Inter Continental, в которой в 1985 г. проходила встреча Михаила Горбачеа и Рональда Рейгана.
Также Песков рассказал, что сейчас обсуждается тема совместной пресс-конференции. По его словам, президенты могут обсудить тему осужденных в России американцев и осужденных в США россиян. Ранее пресс-секретарь призвал не завышать ожидания от встречи президентов. Не ждут «прорывов и исторических решений» от саммита и в МИД, о чем ранее заявлял министр Сергей Лавров.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.