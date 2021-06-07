Песков назвал санкционную политику против России «порочным замкнутым кругом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к выходу из «порочного замкнутого круга» санкций в отношении Москвы, передает «РИА Новости».
«Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ограничительные меры против Москвы, по словам представителя Кремля, принимаются без каких-либо конкретных целей. Единственный инструмент, который работает в отношении России, — это диалог, в основе которого лежит взаимное уважение, добавил он.
Ранее председатель Европарламента Давид Мария Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц. По данным Bloomberg, в проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России.
При этом 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам.