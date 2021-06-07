Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Песков назвал санкционную политику против России «порочным замкнутым кругом»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к выходу из «порочного замкнутого круга» санкций в отношении Москвы, передает «РИА Новости».

«Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ограничительные меры против Москвы, по словам представителя Кремля, принимаются без каких-либо конкретных целей. Единственный инструмент, который работает в отношении России, — это диалог, в основе которого лежит взаимное уважение, добавил он.

Ранее председатель Европарламента Давид Мария Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц. По данным Bloomberg, в проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России.

При этом 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных