Песков назвал санкционную политику против России «порочным замкнутым кругом»

«Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.