Президент Швейцарии рассказал о прямоте Путина
Президент Швейцарии Ги Пармелин рассказал в интервью RTS, что президент Путин говорит прямо и по делу.
Пармелин отметил, что Путин «не ходит вокруг да около, а говорит прямо и по делу. Это качество я ценю».
Президент Швейцарии добавил, что с президентом США Джо Байденом у него также сложился хороший контакт. Отвечая на вопрос о самом знаменательном моменте, Пармелин назвал прием на вилле Ла Гранж Путина и Байдена: «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между людьми, все в порядке».
Саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики. После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности и т.д.