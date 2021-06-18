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Президент Швейцарии рассказал о прямоте Путина

Ведомости

Президент Швейцарии Ги Пармелин рассказал в интервью RTS, что президент Путин говорит прямо и по делу.

Пармелин отметил, что Путин «не ходит вокруг да около, а говорит прямо и по делу. Это качество я ценю».

Президент Швейцарии добавил, что с президентом США Джо Байденом у него также сложился хороший контакт. Отвечая на вопрос о самом знаменательном моменте, Пармелин назвал прием на вилле Ла Гранж Путина и Байдена: «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между людьми, все в порядке».

Саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики. После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных