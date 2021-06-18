Президент Швейцарии рассказал о прямоте Путина

Президент Швейцарии добавил, что с президентом США Джо Байденом у него также сложился хороший контакт. Отвечая на вопрос о самом знаменательном моменте, Пармелин назвал прием на вилле Ла Гранж Путина и Байдена: «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между людьми, все в порядке».