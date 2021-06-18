Кравчук рассказал о нежелании Украины принимать Крым в период СССР

«Никакого не было подарка, были соответствующие решения. И по тем временам эти решения были внутренне законными… Никаких подарков не было. Украина даже возражала…, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие это тяжелые времена ждут. Это же не просто приняли богатую какую-то территорию. Надо было обустраивать», — рассказал Кравчук.