Кравчук рассказал о нежелании Украины принимать Крым в период СССР
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказал, что Украина не хотела принимать Крым в советское время.
Он рассказал, что Хрущев приехал в Крым в 1954 году с главным редактором газеты «Известия» и своим зятем Алексеем Аджубеем. Их встретило множество людей, которых переселили из в Крым из других областей СССР, и попросило забрать их с полуострова, потому что они не умели вести хозяйство в таких условиях.
Затем Хрущев приехал в Киев к первому секретарю ЦК компартии Украины Алексею Кириченко и сказал, что «Украина должна взять себе Крым». Президиум ЦК КПСС принял решение передать Крым Украине.
«Никакого не было подарка, были соответствующие решения. И по тем временам эти решения были внутренне законными… Никаких подарков не было. Украина даже возражала…, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие это тяжелые времена ждут. Это же не просто приняли богатую какую-то территорию. Надо было обустраивать», — рассказал Кравчук.
По его данным, Украина потратила на обустройство Крыма более $105 млрд по курсу того времени.