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В ОП рассказали об арестованном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

Ведомости

В Германии по обвинению в шпионаже арестован россиянин Ильнур Нагаев, сообщила в своем Telegram-канале член Общественной палаты Мария Бутина.

«В Германии задержали гражданина России Ильнура Нагаева. Он работал на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге», — написала она.

Арест Нагаева Бутина назвала очередным недружественным шагом со стороны Германии. Она выразила надежду, что впоследствии случившемуся будет дана объективная оценка и мужчина сможет вернуться в Россию.

«Мы в курсе о произошедшем инциденте. Хотим сказать, что любая информация крайне важна для нас, особенно данные о друзьях, коллегах, родственниках. Мы следим за развитием ситуации и со своей стороны сделаем всё необходимое», — добавила она.

Ранее сегодня генпрокуратура Германии сообщила, что россиянин Ильнур Н. арестован после проведения обысков в его доме и на рабочем месте. Как утверждает ведомство, с октября прошлого по июнь этого года мужчина как минимум три раза виделся с сотрудником российской секретной службы и на двух встречах передавал «информацию с территории университета», взамен получая деньги.

В ведомстве уточнили, что Нагаев предстал перед судом 19 июня. В итоге он был заключен под стражу.

Ранее по теме: В Латвии подтвердили арест россиянина в рамках дела о шпионаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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