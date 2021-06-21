В ОП рассказали об арестованном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

Ранее сегодня генпрокуратура Германии сообщила, что россиянин Ильнур Н. арестован после проведения обысков в его доме и на рабочем месте. Как утверждает ведомство, с октября прошлого по июнь этого года мужчина как минимум три раза виделся с сотрудником российской секретной службы и на двух встречах передавал «информацию с территории университета», взамен получая деньги.