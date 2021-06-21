В ОП рассказали об арестованном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине
В Германии по обвинению в шпионаже арестован россиянин Ильнур Нагаев, сообщила в своем Telegram-канале член Общественной палаты Мария Бутина.
«В Германии задержали гражданина России Ильнура Нагаева. Он работал на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге», — написала она.
Арест Нагаева Бутина назвала очередным недружественным шагом со стороны Германии. Она выразила надежду, что впоследствии случившемуся будет дана объективная оценка и мужчина сможет вернуться в Россию.
«Мы в курсе о произошедшем инциденте. Хотим сказать, что любая информация крайне важна для нас, особенно данные о друзьях, коллегах, родственниках. Мы следим за развитием ситуации и со своей стороны сделаем всё необходимое», — добавила она.
Ранее сегодня генпрокуратура Германии сообщила, что россиянин Ильнур Н. арестован после проведения обысков в его доме и на рабочем месте. Как утверждает ведомство, с октября прошлого по июнь этого года мужчина как минимум три раза виделся с сотрудником российской секретной службы и на двух встречах передавал «информацию с территории университета», взамен получая деньги.
В ведомстве уточнили, что Нагаев предстал перед судом 19 июня. В итоге он был заключен под стражу.