В Бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией
Правительство Германии открыто ставит вопрос о подготовке к войне с Россией, заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для издания nd-actuell.de.
«Федеральное правительство совершенно открыто ставит вопрос о подготовке войны против России», — написала Дагделен, говоря об увеличении оборонного бюджета ФРГ.
По ее словам, российско-германские отношения находятся на низком уровне. «Едва ли проходит день без новых санкционных требований в отношении России», — отметила депутат. Вместо достижения взаимопонимания путем дипломатии правительство Германии делает ставку на обновление, чтобы через несколько лет стать самой сильной военной державой на континенте с военными расходами в 85 млрд евро, тогда как расходы России составляют 54 млрд евро.
В качестве подтверждения своих слов депутат привела заявление немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая недавно назвала Россию соперником в Европе. Также, по ее словам, усиливается присутствие немецких войск на границе России в Прибалтике с помощью учений Defender 2021. В ходе учений практикуется быстрая переброска войск на восток. Также в Defender 2021 принимают участие атомные бомбардировщики США.
«Гром сабель, крики конфронтации и вой войны все больше формируют немецкую общественность. Каждый, кто возражает, штампуется как кремлевская марионетка. Это можно смело рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — добавила Дагделен.
В 2019 г. Крамп-Карренбауэр заявляла, что текущие расходы ФРГ на оборону в 1,2% от ВВП неприемлемы и призывала повысить их до 2%. Позже в интервью RND она объясняла, что увеличение военного бюджета необходимо для противостояния внешним вызовам, в том числе, со стороны России. В апреле Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал вести диалог с Россией и воздержаться от курса на конфронтацию с Москвой.