В Бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

В 2019 г. Крамп-Карренбауэр заявляла, что текущие расходы ФРГ на оборону в 1,2% от ВВП неприемлемы и призывала повысить их до 2%. Позже в интервью RND она объясняла, что увеличение военного бюджета необходимо для противостояния внешним вызовам, в том числе, со стороны России. В апреле Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал вести диалог с Россией и воздержаться от курса на конфронтацию с Москвой.