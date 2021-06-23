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В Бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

Ведомости

Правительство Германии открыто ставит вопрос о подготовке к войне с Россией, заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для издания nd-actuell.de.

«Федеральное правительство совершенно открыто ставит вопрос о подготовке войны против России», — написала Дагделен, говоря об увеличении оборонного бюджета ФРГ.

По ее словам, российско-германские отношения находятся на низком уровне. «Едва ли проходит день без новых санкционных требований в отношении России», — отметила депутат. Вместо достижения взаимопонимания путем дипломатии правительство Германии делает ставку на обновление, чтобы через несколько лет стать самой сильной военной державой на континенте с военными расходами в 85 млрд евро, тогда как расходы России составляют 54 млрд евро.

В качестве подтверждения своих слов депутат привела заявление немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая недавно назвала Россию соперником в Европе. Также, по ее словам, усиливается присутствие немецких войск на границе России в Прибалтике с помощью учений Defender 2021. В ходе учений практикуется быстрая переброска войск на восток. Также в Defender 2021 принимают участие атомные бомбардировщики США.

«Гром сабель, крики конфронтации и вой войны все больше формируют немецкую общественность. Каждый, кто возражает, штампуется как кремлевская марионетка. Это можно смело рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — добавила Дагделен.

В 2019 г. Крамп-Карренбауэр заявляла, что текущие расходы ФРГ на оборону в 1,2% от ВВП неприемлемы и призывала повысить их до 2%. Позже в интервью RND она объясняла, что увеличение военного бюджета необходимо для противостояния внешним вызовам, в том числе, со стороны России. В апреле Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал вести диалог с Россией и воздержаться от курса на конфронтацию с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных