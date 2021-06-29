Нидерланды обвинили Россию в создании «небезопасной ситуации» с истребителями
Российские истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, выполняя полеты близко к кораблю ВМС Нидерландов Evertsen с имитацией атаки на судно, заявляет нидерландское Минобороны.
«Российские истребители создали небезопасную ситуацию для корабля Evertsen в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма», — говорится в сообщении ведомства.
По словам нидерландских военных, российские самолеты выполняли полеты «опасно низко и близко, реализуя ложные атаки». Такие действия истребители РФ якобы совершали на протяжении пяти часов.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, гле была запечатлена стрельба.