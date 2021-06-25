Конашенков назвал действия британского эсминца Defender «эпическим фиаско»
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал британский эсминец Defender «всего лишь жирной целью для противокорабельных комплексов» российской армии, передает «РИА Новости».
По его словам, действия эсминца в Черном море, который резко сменил курс после предупредительных выстрелов российского корабля, являются «эпическим фиаско». Это, по словам Конашенкова, «надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил».
По данным российского военного ведомства, днем 23 июня Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.
При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал сообщения о стрельбе «примером дезинформации».
«Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», — сказал Конашенков.
Представитель ведомства также призвал Пентагон и командованию британских ВМС, которые направляют военные корабли в Черное море, «не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком».
«Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией», — добавил представитель военного ведомства.
Ранее в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не признает присоединение Крыма к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.