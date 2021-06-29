В Минобороны раскрыли подробности инцидента с военным кораблем Нидерландов
Корабль ВМС Нидерландов Evertsen, находившейся в нейтральных водах Черного моря, начал движение к Керченскому проливу, российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 поднялись в воздух с целью не допустить нарушения границы РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве пояснили, что полеты боевой авиации осуществлялись на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами. «Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в министерстве.
Инцидент, как ранее рассказывали в Минобороны Нидерландов, произошел 24 июня. По словам нидерландских военных, российские самолеты создали «небезопасную ситуацию»: они выполняли полеты «опасно низко и близко, выполняя ложные атаки». Такие маневры истребители РФ якобы совершали на протяжении пяти часов.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, гле была запечатлена стрельба.