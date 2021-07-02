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Лукашенко рассказал о попытке подрыва узла связи ВМФ России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выявлении в республике «спящих террористических ячеек», так называемых «отрядов самообороны», одной из целей которых был узел связи Военно-морского флота России. Об этом белорусский лидер сообщил на собрании в честь дня независимости.

«Эти "отряды самообороны", рассказал президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако, что именно случилось, понятно так и не стало», — говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Событие стало предметом обсуждения во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — сказал Лукашенко.

В ходе мероприятия белорусский лидер, в числе прочего, поручил перекрыть границу с Украиной, сославшись на «огромное количество» оружия, которое поступает с украинской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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