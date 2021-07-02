Лукашенко рассказал о попытке подрыва узла связи ВМФ России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выявлении в республике «спящих террористических ячеек», так называемых «отрядов самообороны», одной из целей которых был узел связи Военно-морского флота России. Об этом белорусский лидер сообщил на собрании в честь дня независимости.
«Эти "отряды самообороны", рассказал президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако, что именно случилось, понятно так и не стало», — говорится в сообщении пресс-службы президента республики.
Событие стало предметом обсуждения во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе.
«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — сказал Лукашенко.
В ходе мероприятия белорусский лидер, в числе прочего, поручил перекрыть границу с Украиной, сославшись на «огромное количество» оружия, которое поступает с украинской территории.