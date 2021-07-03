Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Правительство запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень товаров, которые запрещено ввозить с Украины. Документ от 28 июня опубликован на портале правовой информации.

Список запрещенных к ввозу товаров пополнили сахар, макаронные изделия, ячмень, пальмовое масло, готовые или консервированные мясные продукты и субпродукты, ракообразные и моллюски, мюсли, майонез, кетчуп и томатные соусы, супы и бульоны, мороженное, минеральные и газированные воды и др.

Кроме того, запрещены к ввозу ряд лесоматериалов, ящики и коробки, упаковочные клети и ряд других изделий из дерева.

Первоначально перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров был введен в соответствии с постановлением правительства 29 декабря 2018 г. Тогда запрет был наложен на зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. В 2019 г. в список вошли также кукурузный крахмал, глюкоза, грелки и радиаторы.

Ранее по теме: «Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных