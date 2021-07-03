Правительство запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень товаров, которые запрещено ввозить с Украины. Документ от 28 июня опубликован на портале правовой информации.
Список запрещенных к ввозу товаров пополнили сахар, макаронные изделия, ячмень, пальмовое масло, готовые или консервированные мясные продукты и субпродукты, ракообразные и моллюски, мюсли, майонез, кетчуп и томатные соусы, супы и бульоны, мороженное, минеральные и газированные воды и др.
Кроме того, запрещены к ввозу ряд лесоматериалов, ящики и коробки, упаковочные клети и ряд других изделий из дерева.
Первоначально перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров был введен в соответствии с постановлением правительства 29 декабря 2018 г. Тогда запрет был наложен на зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. В 2019 г. в список вошли также кукурузный крахмал, глюкоза, грелки и радиаторы.