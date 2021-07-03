Правительство запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Первоначально перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров был введен в соответствии с постановлением правительства 29 декабря 2018 г. Тогда запрет был наложен на зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. В 2019 г. в список вошли также кукурузный крахмал, глюкоза, грелки и радиаторы.