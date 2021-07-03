Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
В своем поздравлении российский президент назвал знаменательной дату 3 июля, поскольку в этот день Минск был освобожден от войск нацистов. Путин также уверен, что оба государства будут и далее «укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве». Это, по мнению президента, отвечает интересам обеих стран.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора продолжающееся санкционное давление на республику. Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Лидеры провели разговор в преддверии пленарного заседания восьмого форума регионов России и Белоруссии, в котором они примут участие в режиме видеоконференции.