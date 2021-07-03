Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

В своем поздравлении российский президент назвал знаменательной дату 3 июля, поскольку в этот день Минск был освобожден от войск нацистов. Путин также уверен, что оба государства будут и далее «укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве». Это, по мнению президента, отвечает интересам обеих стран.