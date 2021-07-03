Путин утвердил Стратегию нацбезопасности России

В стратегии отмечается, что современный мир переживает период «трансформации» и появление новых центров мирового экономического и политического развития приводит к формированию новых правил и принципов мироустройства. Рост нестабильности в мире может, в свою очередь, приводить к попыткам разрешить межгосударственные противоречия за счет «поиска внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека».