Путин утвердил Стратегию нацбезопасности России
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны в обновленной редакции, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов РФ, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз, и создание условий для достижения национальных целей развития», — говорится в документе.
В стратегии отмечается, что современный мир переживает период «трансформации» и появление новых центров мирового экономического и политического развития приводит к формированию новых правил и принципов мироустройства. Рост нестабильности в мире может, в свою очередь, приводить к попыткам разрешить межгосударственные противоречия за счет «поиска внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека».
В этих условиях России необходимо способствовать устойчивости системы международных отношений, опирающейся на международное право, «углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов в целях совместного решения глобальных и региональных проблем при центральной координирующей роли ООН».
В российском обществе сейчас, отмечается в документе, укрепляется гражданское самосознание и осознание значимости традиционных духовно-нравственных ценностей. Авторы стратегии также фиксируют экономическую устойчивость России и способность противостоять санкционному давлению других стран. Для перехода России на новый уровень экономического развития и повышение качества жизни граждан «принимаются комплексные меры в сфере демографии, здравоохранения, борьбы с бедностью и заботы об окружающей среде», говорится в документе.
О том, что в новой редакции Стратегии нацбезопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере, сообщал ранее секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. По мнению Патрушева, важным условием обеспечения экономической безопасности является «опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами».